Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag gesucht

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,65 EUR.

Die Pfizer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 29,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 29,65 EUR. Mit einem Wert von 29,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 12.334 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei 51,45 EUR markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,60 EUR ab. Abschläge von 3,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,13 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 01.08.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 2,04 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 27.742,00 USD gelegen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,13 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

