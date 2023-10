Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 30,84 USD abwärts.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 30,84 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 30,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 31,03 USD. Bisher wurden via New York 635.647 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 USD. Gewinne von 78,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 30,22 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 2,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,13 USD an.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren. Am 29.10.2024 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 2,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

