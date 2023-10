Aktienkurs aktuell

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Freitagvormittag fester

27.10.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 31,16 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 31,16 USD zu. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,32 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.704 Pfizer-Aktien. Bei 54,91 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,25 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 30,25 USD fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 2,90 Prozent sinken. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 42,13 USD. Am 01.08.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 12.734,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 54,10 Prozent verringert. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Pfizer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,13 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Pfizer-Investment von vor 10 Jahren verdient Roche-Aktie im Minus: Roche schließt Milliarden-Deal zur Übernahme von Telavant ab Börse New York in Rot: S&P 500 fällt zum Start zurück

