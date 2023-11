Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Vormittag vor

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,7 Prozent auf 30,53 USD.

Um 19:15 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 30,53 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 30,69 USD. Mit einem Wert von 30,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.706 Pfizer-Aktien.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 54,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 79,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 28,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 5,11 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,14 USD aus.

Am 31.10.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pfizer ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.638,00 USD erwirtschaftet worden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 1,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

