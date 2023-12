Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Pfizer-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt bei 28,40 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Pfizer-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr bei 28,40 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,46 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 28,26 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 28,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 46.372 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2022 markierte das Papier bei 51,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,83 Prozent. Am 14.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,77 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 39,14 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.232,00 USD – das entspricht einem Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 vorlegen. Pfizer dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 1,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: Hätte sich eine Pfizer-Anlage von vor 10 Jahren gelohnt?