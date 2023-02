Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagmittag im Minus

Die Pfizer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:03 Uhr um 1,3 Prozent auf 38,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 37,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.270 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,24 Prozent. Am 28.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 0,95 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,83 USD.

Am 31.01.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,14 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.290,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.838,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.05.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 3,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

