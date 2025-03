Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Bei der Pfizer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 24,99 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 24,99 USD. Bei 25,08 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 24,81 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.485.136 Pfizer-Aktien.

Bei 31,54 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,49 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 2,00 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,20 USD an.

Pfizer ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von -0,59 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen

Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor einem Jahr verloren