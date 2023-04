Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Pfizer 35,15 EUR

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 38,68 USD ab. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 38,66 USD ein. Bei 38,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 462.176 Stück gehandelt.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 29,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (38,32 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 0,94 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 47,43 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 31.01.2023 vor. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent auf 24.290,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.838,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 30.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 3,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

GSK-Aktie gesucht: RSV-Impfstoff für Ältere von GlaxoSmithKline womöglich vor Zulassung in Europa

AstraZeneca-Aktie profitiert: Schadenersatz-Klage gegen AstraZeneca abgewiesen

Erste Schätzungen: Pfizer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

