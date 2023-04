Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Pfizer 35,15 EUR

Das Papier von Pfizer konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,2 Prozent auf 38,73 USD. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 38,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,60 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 45.070 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,91 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,47 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,32 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 1,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,43 USD an.

Pfizer gewährte am 31.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,08 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 24.290,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 23.838,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 02.05.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 30.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,39 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

