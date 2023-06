Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 33,35 EUR.

Die Pfizer-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 33,35 EUR. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 33,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,30 EUR. Bisher wurden heute 18.067 Pfizer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 37,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,10 EUR am 27.06.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 0,75 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,86 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 02.05.2023. Es stand ein EPS von 1,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.282,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,34 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

