Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 36,29 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 36,29 USD nach oben. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 36,45 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 36,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 448.870 Pfizer-Aktien.

Bei 54,93 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 51,36 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 35,36 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 2,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 44,13 USD.

Pfizer ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 18.282,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.661,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,76 Prozent verringert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 01.08.2023 gerechnet. Am 30.07.2024 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,32 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

