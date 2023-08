Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 36,41 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 36,41 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,52 USD. Bei 36,29 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 36,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 381.511 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 50,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,66 USD. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 4,81 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,25 USD je Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.742,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,30 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

EU-Kommission lässt Pfizers RSV-Impfstoff für Babys zu - Pfizer-Aktie an der NYSE fester

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Pfizer-Investment eingebracht

NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen