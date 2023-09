Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,85 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 31,85 USD. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,81 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 32,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 585.880 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 72,46 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2023 auf bis zu 31,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 0,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,25 USD.

Am 01.08.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

