Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 30,13 USD.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 1,3 Prozent auf 30,13 USD ab. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 30,04 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,66 USD. Zuletzt wurden via AMEX 55.012 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,91 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 82,24 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2023 Kursverluste bis auf 28,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 3,85 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,14 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 31.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13.232,00 USD – eine Minderung von 41,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.638,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,74 USD je Pfizer-Aktie.

