Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 28,83 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 28,83 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,86 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 28,59 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 836.417 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 79,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,77 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 11,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 39,14 USD.

Am 31.10.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 30.01.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.02.2025.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: Hätte sich eine Pfizer-Anlage von vor 10 Jahren gelohnt?