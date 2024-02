Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 27,03 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,5 Prozent auf 27,03 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,23 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,93 USD. Zuletzt wechselten 68.503 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,21 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 4,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 37,86 USD angegeben.

Am 30.01.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

