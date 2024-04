Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 25,69 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 25,69 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,85 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 25,60 USD. Zuletzt wurden via New York 794.421 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,36 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 26.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD ab. Abschläge von 1,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,57 USD.

Pfizer gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Pfizer hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,34 Prozent auf 14,25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Pfizer Aktionären eine Freude

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr verloren