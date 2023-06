Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Pfizer im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 32,95 EUR.

Um 12:03 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 32,95 EUR ab. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 32,90 EUR. Mit einem Wert von 33,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.568 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 62,06 Prozent Luft nach oben. Am 29.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 32,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,86 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 02.05.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,23 USD gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.282,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Pfizer am 01.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 30.07.2024.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

