Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 36,00 USD.

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 36,00 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,77 USD nach. Mit einem Wert von 35,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 864.672 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 52,60 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.06.2023 bei 35,77 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 0,63 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 43,86 USD angegeben.

Am 02.05.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,62 USD je Aktie vermeldet. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.282,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.661,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 01.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,34 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

GSK-Aktie zieht an: GSK legt Streit um Sodbrennen-Medikament Zantac außergerichtlich bei

Die Expertenmeinungen zur Pfizer-Aktie im Mai 2023

NYSE-Wert Pfizer-Aktie fällt zurück: Vertrag über Corona-Impfstoff von Pfizer für die EU verkleinert