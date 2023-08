Kurs der Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

29.08.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 36,72 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 36,72 USD zu. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,93 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,25 USD. Zuletzt wurden via New York 769.903 Pfizer-Aktien umgesetzt. Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,59 Prozent. Bei 34,66 USD fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 43,25 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden. Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie EU-Kommission lässt Pfizers RSV-Impfstoff für Babys zu - Pfizer-Aktie an der NYSE fester S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Pfizer-Investment eingebracht NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen

