Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Dienstagvormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 36,21 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 36,21 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,05 USD nach. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 36,42 USD. Bisher wurden via AMEX 32.576 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 51,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 34,69 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 4,20 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.734,00 USD – das entspricht einem Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 3,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

