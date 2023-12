Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfizer zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Pfizer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 28,80 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 28,80 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,86 USD zu. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 28,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,73 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 793.742 Pfizer-Aktien.

Bei 51,67 USD erreichte der Titel am 30.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 79,39 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.12.2023 auf bis zu 25,77 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 11,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14 USD an.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,55 Prozent verringert.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Pfizer.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Aktie aus.

