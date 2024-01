Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Dienstagmittag vor

So entwickelt sich Pfizer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 25,50 EUR.

Das Papier von Pfizer legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,50 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,60 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.767 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,18 EUR an. Gewinne von 61,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,85 EUR am 15.12.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,71 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,55 USD je Pfizer-Aktie.

