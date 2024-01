Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer reagiert am Dienstagvormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 27,53 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,2 Prozent auf 27,53 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 27,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,49 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 115.842 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,45 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 61,46 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.12.2023 auf bis zu 25,77 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,71 USD.

Pfizer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Pfizer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,55 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

