Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 27,91 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 27,91 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 28,00 USD. Bei 27,91 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 465.137 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,67 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,76 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57 USD an.

Pfizer gewährte am 01.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,98 USD je Aktie verdient. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,35 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

