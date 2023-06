Aktie im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Freitagnachmittag fester

30.06.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 36,30 USD.

Werbung

Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 36,30 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,33 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 489.174 Pfizer-Aktien den Besitzer. Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 29.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,77 USD ab. Mit Abgaben von 1,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 43,86 USD. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 02.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.282,00 USD – das entspricht einem Minus von 28,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.661,00 USD in den Büchern gestanden hatten. Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 30.07.2024. Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,33 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie GSK-Aktie zieht an: GSK legt Streit um Sodbrennen-Medikament Zantac außergerichtlich bei Die Expertenmeinungen zur Pfizer-Aktie im Mai 2023 NYSE-Wert Pfizer-Aktie fällt zurück: Vertrag über Corona-Impfstoff von Pfizer für die EU verkleinert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com