Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 36,18 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Pfizer-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 36,18 USD. Bei 36,24 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 36,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,20 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 324.123 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (34,66 USD). Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 4,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 01.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 54,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.734,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.742,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Aktie aus.

