Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 28,60 EUR zu.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,60 EUR. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,70 EUR. Bisher wurden heute 52.274 Pfizer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 51,50 EUR. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 44,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,45 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 0,52 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,13 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.734,00 USD – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27.742,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

