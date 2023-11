Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagmittag stärker

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 27,55 EUR.

Um 12:03 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 27,55 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 27,65 EUR. Bei 27,45 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17.589 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 51,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 86,93 Prozent zulegen. Am 14.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,54 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 41,14 USD.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.638,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13.232,00 USD.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,74 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

