Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Vormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 30,06 USD zu.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,2 Prozent auf 30,06 USD zu. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,17 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,79 USD. Zuletzt wechselten 23.123 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 82,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2023 bei 28,97 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 3,61 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 22.638,00 USD umgesetzt.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 1,74 USD je Aktie aus.

