Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 40,08 EUR. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 38,70 EUR. Bei 40,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 80.617 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,40 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 24,94 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.01.2023 bei 38,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 50,67 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 01.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.638,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.094,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 6,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

