Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 27,02 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 27,02 USD ab. Bei 26,99 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,99 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 118.253 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 39,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 25,77 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 4,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 38,00 USD.

Pfizer veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von 1,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.249,00 USD – das entspricht einem Minus von 37,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.02.2025 dürfte Pfizer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

