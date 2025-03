Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag im Minus

So entwickelt sich Pfizer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 24,82 USD ab.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 24,82 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 24,61 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,85 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.959.365 Aktien.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 31,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,08 Prozent. Bei 24,49 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Pfizer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,20 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 2,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

