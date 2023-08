Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,92 USD ab.

Um 22:15 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 35,92 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 35,83 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 36,21 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 28.712 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,91 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,89 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 3,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,25 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.734,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.742,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,30 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

