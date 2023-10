Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit roten Vorzeichen

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 28,70 EUR.

Die Pfizer-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 28,70 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,55 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,85 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 26.300 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 51,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 79,44 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,13 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 01.08.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 2,04 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 12.734,00 USD in den Büchern – ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 27.742,00 USD erwirtschaftet hatte.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 2,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

