Pfizer will aus Consumer-Health-JV mit GSK aussteigen

NEW YORK (Dow Jones)--Pfizer will an seiner Beteiligung an dem mit Glaxosmithkline (GSK) betriebenen Joint Venture für verschreibungsfreie Medikamente entgegen anderslautender Mitteilungen nicht festhalten. Der US-Konzern werde seinen Anteil von 32 Prozent an dem Unternehmen mit dem Namen Haleon "in einer disziplinierten Art und Weise" abverkaufen, wenn Glaxosmithkline es im Juli abspaltet, teilte das britische Pharmaunternehmen mit. GSK hatte zunächst angekündigt, dass Pfizer seinen Anteil behalten wolle.

GSK hat bei der britischen Finanzaufsicht nach eigenen Angaben nun formell die Genehmigung beantragt, Haleon am 18. Juli in London an die Börse zu bringen. Der Antrag für ein Listing von US-Hinterlegungsscheinen an der New Yorker Börse werde "in Kürze" erfolgen.

Nach dem Spinoff werden mindestens 54,5 Prozent der Haleon-Anteile von GSK-Aktionären gehalten werden. 6 Prozent werde der Konzern selbst halten.

June 01, 2022 07:49 ET (11:49 GMT)