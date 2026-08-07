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Pflanzenschutzwirkstoff in Bio-Matcha-Tee nachgewiesen

BERLIN (dpa-AFX) - In Bio-Matcha-Teepulver der Berliner Firma TryMoin GmbH sind Rückstände des schädlichen Wirkstoffs Tebuconazol nachgewiesen worden. Das Pulver wurde über die Drogeriekette Rossmann in Bayern, Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und im Saarland vertrieben, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

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Tebuconazol ist in Pflanzenschutzmitteln enthalten und wirkt sich den Angaben zufolge auf die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit aus. Betroffen sind die 30-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Februar 2028./fdu/DP/he