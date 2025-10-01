DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.321 +0,3%Top 10 Crypto16,30 +2,8%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.106 +3,0%Euro1,1730 -0,1%Öl65,39 -2,5%Gold3.864 +0,1%
Pflegegrad 1 streichen? Kanzleramtschef: Müssen Dinge ändern

01.10.25 22:46 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) hat ausweichend auf Berichte über eine mögliche Abschaffung des Pflegegrads 1 reagiert. Die Arbeitsgruppe für eine Pflegereform werde in ein paar Wochen ihre Ergebnisse vorlegen, antwortete Frei in der ARD-Sendung "Maischberger" auf eine entsprechende Frage. "Wir werden ein paar Dinge ändern müssen." Dazu zwängen die demografische Entwicklung und der medizinische Fortschritt.

Auf die Frage, ob eine Abschaffung des Pflegegrads 1 die Lösung sei, antworte Frei: "Das kann man so pauschal nicht sagen." Der Vorschlag habe in einer Zeitung gestanden. "Ich kenne niemand aus der Koalition, der den Vorschlag gemacht hat", sagte Frei. Er fügte hinzu, Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sei es nicht gewesen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums befasst sich die Arbeitsgruppe von Bund und Ländern auch mit Pflegegraden und deren Ausrichtung. Erste Zwischenergebnisse seien noch im Oktober zu erwarten. "Bild" hatte am Wochenende berichtet, dass es in der Koalition Überlegungen zur Abschaffung dieses niedrigsten Grads der Pflegebedürftigkeit gebe./bf/DP/he