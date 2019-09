Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden

Werbung

DAX im Plus -- Dow freundlich erwartet -- HELLA verdient weniger bei sinkenden Umsätzen -- GfK: Deutsches Konsumklima zieht unerwartet an -- Commerzbank, Lufthansa, Wirecard im Fokus

TeamViewer-Aktie am zweiten Börsentag schwach. VW: Produktivität in Autowerken steigt etwas stärker als geplant. HORNBACH-Gruppe hebt Ausblick an. Cevian hat wohl von thyssenkrupp-Chef Komplettverkauf der Aufzugsparte verlangt. GEA verschärft Stellenabbau und setzt sich neue Mittelfristziele. McDonald's testet veganen Burger von Beyond Meat.