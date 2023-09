Pflegerat dringt auf Fachkräftesicherung für die Pflege

Heute im Fokus

Porsche hält an Gewinnziel fest. Birkenstock zeiht US-Börsengang wohl trotz Regierungsstillstand in Betracht. Erster Handelstag bei SCHOTT steht an. Nordex zieht Aufträge über 135 MW in Italien an Land. Aktienrückkauf bei Banco Santander beginnt am Donnerstag. BBVA mit deutlicher Erhöhung der Zwischendividende. Neuer Finanzchef bei Uber gefunden. Tesla hat bisher schon 26 Umwelt-Vorfälle in Grünheide gemeldet.