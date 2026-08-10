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Pflichtangebot

Kontron-Aktie: Foxconn-Tochter Ennoconn übernimmt Mehrheit knapp nicht

Kontron-Aktie: Foxconn-Tochter Ennoconn übernimmt Mehrheit knapp nicht

Ennoconn kann sein Pflichtangebot für Kontron vollziehen, erreicht damit aber keine Mehrheit. Die Foxconn-Tochter kommt voraussichtlich auf 48,36 Prozent der Anteile.

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Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat bekannt gegeben, dass sämtliche Angebotsbedingungen des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation eingetreten sind. Ennoconn erreiche 48,36 Prozent der Anteile, keine Mehrheit. Die investitionskontrollrechtliche Freigabe (Foreign Direct Investment FDI) erfolgte laut Angaben vom Montagabend bereits. Laut der Foxconn-Tochter Ennoconn werde der Vollzug des Angebots am 20. August 2026 stattfinden.

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Ennoconn hatte nach der Überschreitung eines 30-Prozent-Anteils an Kontron ein Pflichtangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Linzer gestellt. Kontron riet von der Annahme ab. Die Angebotsfrist lief bis 27. Juli.

Kontron verwies in der Mitteilung am Montagabend darauf, dass Ennoconn auch nach dem Vollzug die 48,36 Prozent nicht überschreiten und keine Mehrheit erreichen werde. "Ein weiterer Ausbau der Beteiligung ist durch Ennoconn nicht geplant", schrieb die Firma aus Oberösterreich. "Kontron wird weiterhin eigenständig bleiben." Das bestehende Management werde weiterarbeiten. Dazu sei geplant, auch die Kooperation mit Foxconn/Ennoconn voranzutreiben. Mittelfristig sollen Synergien von rund 40 Millionen Euro entstehen.

WIEN/LINZ (dpa-AFX)

Bildquellen: Kontron AG

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06.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research