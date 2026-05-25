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Pflichtmitteilung

Delivery Hero-Aktie in Grün: Uber stockt weiter auf

27.05.26 20:12 Uhr
Delivery Hero-Aktie steigt: Uber kauft weiter zu | finanzen.net

Uber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero weiter ausgebaut.

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Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, kam der US-Konzern am Pfingstmontag auf 24,99 Prozent der Stimmrechte. Zudem sicherte er sich über Optionen Zugriff auf weitere 11,84 Prozent, so dass Uber 36,83 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen sind. Am selben Tag verringerte der Hongkonger Großaktionär Aspex Management seine direkte Beteiligung an Delivery Hero auf 7,56 von zuvor 14,55 Prozent, wie aus einer weiteren Pflichtmitteilung hervorgeht.

Vergangene Woche Montag wurde über durch eine Pflichtmitteilung bekannt, dass sich Uber Zugriff auf 25,1 Prozent der Delivery-Hero-Stimmrechte gesichert hatte. Am Samstag hatte Delivery Hero mitgeteilt, dass Uber ein Angebot über 33 Euro je Aktie plant.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Delivery Hero-Aktie zeitweise 2,81 Prozent höher bei 39,49 Euro.

DOW JONES

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Bildquellen: Delivery Hero

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