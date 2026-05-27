Pflichtmitteilung

Uber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero weiter ausgebaut.

Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, kam der US-Konzern am Pfingstmontag auf 24,99 Prozent der Stimmrechte. Zudem sicherte er sich über Optionen Zugriff auf weitere 11,84 Prozent, so dass Uber 36,83 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen sind. Am selben Tag verringerte der Hongkonger Großaktionär Aspex Management seine direkte Beteiligung an Delivery Hero auf 7,56 von zuvor 14,55 Prozent, wie aus einer weiteren Pflichtmitteilung hervorgeht.

Wer­bung Wer­bung

Vergangene Woche Montag wurde über durch eine Pflichtmitteilung bekannt, dass sich Uber Zugriff auf 25,1 Prozent der Delivery-Hero-Stimmrechte gesichert hatte. Am Samstag hatte Delivery Hero mitgeteilt, dass Uber ein Angebot über 33 Euro je Aktie plant.

Delivery Hero-Kurs verharrt nahe 40 Euro

Die Delivery Hero-Aktien können nach ihrem zuletzt starken Lauf nicht mehr groß davon profitieren, dass der US-Fahrdienstvermittler Uber seinen Anteil deutlich ausgebaut hat. So geht es im XETRA-Handel am Donnerstag 2,69 Prozent auf 38,29 Euro nach unten.

Aus Stimmrechtsmitteilungen ging am Vorabend nach Börsenschluss hervor, dass Uber seine direkte Beteiligung auf 24,99 Prozent ausgebaut hat. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg verkaufte mit Aspex ein weiterer Großaktionär für knapp unter 40 Euro Anteile an Uber.

Wer­bung Wer­bung

Weitere fast 12 Prozent werden von Uber indirekt über Finanzinstrumente gehalten. Vor diesem Hintergrund sei es unklar, ob und wann Uber durch die Erhöhung der Stimmrechte zu einem offiziellen Übernahmeangebot verpflichtet werde, schrieb Expertin Monique Pollard von der Citigroup. Nach deutschem Recht wäre dies eigentlich beim Erreichen der 30-Prozent-Schwelle der Fall.

Pollard glaubt auch nicht, dass sich der Kurs auf dem schon erhöhten Kursniveau nochmals groß bewegen wird, da die Papiere bereits über allen bisher im Raum stehenden Geboten notierten. Berichten zufolge soll Uber mit einem indikativen Angebot von 38 Euro an große Aktionäre herangetreten sein, nachdem am vergangenen Wochenende die Rede davon war, dass Uber mit einem Angebot von 33 Euro je Aktie auf Delivery Hero zugekommen sei.

Mit den Kursgewinnen nimmt die bald drei Wochen andauernde Delivery-Hero-Rally am Donnerstag ihren Lauf. Der Kurs hat sich in dieser Zeit in etwa verdoppelt, denn vor ersten Berichten über die Uber-Absichten wurden die Aktien Anfang Mai noch zeitweise unter 20 Euro gehandelt.

Wer­bung Wer­bung

Jefferies belässt Uber auf 'Buy' nach Delivery-Hero-Aufstockung

p> Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uber nach "einem weiteren Happen von Delivery Hero" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit der Aufstockung auf 25 Prozent steige die Wahrscheinlichkeit für eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten, schrieb John Colantuoni in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dieser Deal würde Uber 46 neue Märkte öffnen, den Wert von Uber One steigern und obendrein viele Cross-Selling-Chancen bieten.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)