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Pharma-Zulassung UK

Eli Lilly-Aktie im Fokus: Britische Zulassung für Abnehmpille Foundayo heizt GLP-1-Rennen an

Eli Lilly-Aktie im Fokus: Britische Zulassung für Abnehmpille Foundayo heizt GLP-1-Rennen an

Großbritannien lässt als erstes europäisches Land eine orale GLP-1-Tablette von Eli Lilly zu, während Novo Nordisk bereits vorlegt.

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  • MHRA öffnet Eli Lilly die Tür zum europäischen Markt für Abnehmtabletten
  • Foundayo tritt gegen Novo Nordisks Wegovy-Pille an, ganz ohne Einnahmevorschriften
  • Eli Lillys Umsatz wächst kräftig, angetrieben von den Spritzen Mounjaro und Zepbound
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Die britische Arzneimittelbehörde MHRA hat am Montag Eli Lillys orale GLP-1-Tablette Foundayo für Gewichtsmanagement und Typ-2-Diabetes zugelassen und macht Großbritannien damit zum ersten Land in Europa mit einer solchen Genehmigung. Für den US-Pharmakonzern ist das ein weiterer Schritt im globalen Wettlauf mit Novo Nordisk um den Markt für Abnehmpräparate.

MHRA macht Weg frei für Foundayo

Die Zulassung durch die MHRA gilt für Erwachsene mit einem Body-Mass-Index von 30 oder mehr sowie für Personen mit einem BMI zwischen 27 und 30, sofern eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung vorliegt, jeweils in Verbindung mit kalorienreduzierter Ernährung und mehr Bewegung. Zusätzlich ist die Tablette zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei unzureichend eingestelltem Typ-2-Diabetes vorgesehen. MHRA-Exekutivdirektor Julian Beach erklärte, nach sorgfältiger Prüfung von Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit freue man sich, als erste Regulierungsbehörde in Europa diese Tablette zuzulassen, so sei sein Statement.

Über den staatlichen Gesundheitsdienst NHS ist Foundayo vorerst nicht erhältlich. Die MHRA verweist auf das übliche Verfahren, das eine Bewertung durch das National Institute for Health and Care Excellence einschließt. Ein Lilly-Sprecher kündigte gegenüber Reuters an, Foundayo solle noch im August 2026 in Großbritannien per Privatrezept eingeführt werden, preislich unterhalb des privaten Listenpreises von Mounjaro von 330 Pfund pro Monat, ohne weitere Preisdetails zu nennen.

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Eli Lilly gegen Novo Nordisk im Pillen-Duell

Die britische Zulassung ist die zweite für eine orale GLP-1-Tablette im Land, nachdem Novo Nordisk bereits im Juni die Genehmigung für seine Wegovy-Pille erhalten hatte. Der Wettbewerb zwischen beiden Konzernen verschärft sich damit weiter. Foundayo, dessen Wirkstoff Orforglipron als kleinmolekularer, oral verfügbarer GLP-1-Rezeptoragonist konzipiert ist, kann laut Reuters zu jeder Tageszeit ohne Einschränkungen bei Nahrung oder Wasser eingenommen werden. Novo Nordisks Wegovy-Pille mit dem Wirkstoff Semaglutid muss dagegen nüchtern mit wenig Wasser eingenommen werden, gefolgt von einer 30-minütigen Wartezeit vor Essen, Trinken oder anderen Medikamenten.

Foundayo wird in der EU zudem geprüft, während Wegovy in Tablettenform bereits eine positive Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur erhalten hat und auf die endgültige Entscheidung der EU-Kommission wartet.

Wachstumszahlen stützen Konzernbild

Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erzielte Foundayo einen Umsatz von 98 Millionen US-Dollar. Der Konzernumsatz von Eli Lilly, das als US-Pharmakonzern mit Sitz in Indianapolis Medikamente in den Bereichen Diabetes, Adipositas, Onkologie, Immunologie und Neurowissenschaften entwickelt, stieg im selben Zeitraum um 48 Prozent auf 23,0 Milliarden US-Dollar. Haupttreiber waren die Volumina von Mounjaro, das weltweit 9,9 Milliarden US-Dollar umsetzte, ein Plus von 91 Prozent, und Zepbound, das in den USA einen Umsatz von 4,9 Milliarden US-Dollar verzeichnete, ein Anstieg von 44 Prozent. Konzernchef David A. Ricks sprach von anhaltender Dynamik durch das Umsatzwachstum und einer angehobenen Jahresprognose, während der Konzern zugleich an künftigen Produkten arbeite; dies sei seine Einordnung.

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Eli Lilly hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf eine Spanne von 85 bis 87 Milliarden US-Dollar an, zuvor waren 82 bis 85 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt worden. Am Kapitalmarkt bleibt das Bild positiv: Cantor Fitzgerald-Analyst Carter Gould bestätigte am 6. August sein Buy-Rating mit einem Kursziel von 1.410 US-Dollar, nach zuvor 1.350 US-Dollar. Morgan Stanley-Analyst Terence Flynn hob sein Kursziel am selben Tag auf 1.419 US-Dollar an, BMO Capital-Analyst Evan Seigerman auf 1.400 US-Dollar.

Auf europäischer Ebene bleibt zudem offen, wann die EU-Kommission über die Zulassung von Novo Nordisks Wegovy-Pille entscheidet und wie weit Lillys eigenes EU-Verfahren für Foundayo bis dahin fortschreitet.

Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk im Fokus

An der NASDAQ gibt die Eli Lilly-Aktie am Dienstag zeitweise um 0,36 Prozent auf 1.227,45 US-Dollar nach. Die Novo Nordisk-Aktie legt dagegen an ihrer Heimatbörse in Dänemark um 0,73 Prozent auf 308,40 DKK zu.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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07.08.26 Novo Nordisk Halten DZ BANK
06.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
06.08.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG