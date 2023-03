Pfizer- und Seagen-Aktien vorbörslich unterschiedlich: Pfizer plant Milliarden-Übernahme von Krebsspezialisten Seagen

Für rund 43 Milliarden Dollar will Pfizer das Biotechunternehmen Seagen kaufen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Pfizer könnte damit sein Angebot an Krebsmedikamenten verstärken. Die Aktionäre von Seagen sollen 229 Dollar je Aktie erhalten - ein Aufschlag von fast einem Drittel zum Schlusskurs am Freitag. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten den Deal, der bis spätestens Anfang 2024 abgeschlossen sein soll, bereits zugestimmt.

Die Pfizer-Aktie verliert an der NYSE vorbörslich zeitweise 2,44 Prozent auf 38,43 US-Dollar, während die Seagen-Aktie an der NASDAQ vorbörslich einen Kurssprung hinlegt und 18,62 Prozent auf 204,75 US-Dollar gewinnt.

Frankfurt (Reuters)

