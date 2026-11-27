Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pharmacorp Rx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 218,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Pharmacorp Rx hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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