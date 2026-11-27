Pharmacorp Rx präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Pharmacorp Rx hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pharmacorp Rx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 218,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pharmacorp Rx
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pharmacorp Rx
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen