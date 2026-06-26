Pharmarise mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pharmarise hat am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,21 JPY gegenüber -8,420 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Pharmarise mit einem Umsatz von insgesamt 18,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,97 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 10,01 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pharmarise -32,480 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Pharmarise mit einem Umsatz von insgesamt 69,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 63,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net