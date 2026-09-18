Pharmarise vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Pharmarise hat am 17.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Das EPS lag bei -3,20 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,620 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent auf 17,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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