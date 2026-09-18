Pharmarise vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

18.09.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent auf 17,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS lag bei -3,20 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,620 JPY je Aktie erzielt worden.

Pharmarise hat am 17.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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