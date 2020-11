Pharmawerte profitieren von US-Wahl - Banken unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Vom engen Rennen um das US-Präsidentenamt haben am Mittwoch gerade Pharmawerte profitiert. Der STOXX EU600 Health Care setzte sich mit einem Zuwachs von 2,3 Prozent an der Spitze der europäischen Branchentafel ab. Einerseits profitieren sie im unsicheren Börsenumfeld von ihrem defensiven Charakter. Andererseits erwarteten Anleger unter einer weiteren Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump auch weniger Gegenwind für die Branche als unter dem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Besonders unter Druck standen Bankenwerte im STOXX Europa 600 Banks, die sich zuletzt aber auch wieder auf das höchste Niveau seit Mitte September erholt hatten./ag/stk