BioNTech-Aktie im Fokus: Gründer und starten neues Unternehmen Arife
Das neue Unternehmen der BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci hat den Namen Arife.
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Hauptsitz des Unternehmens für die Erforschung und Entwicklung sowie Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten ist Mainz. Die Informationen des "Handelsblatts" über Arife betätigte eine Sprecherin des Pharmaunternehmens.
Sahin hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Özlem Türeci im Frühjahr angekündigt, BioNTech spätestens Ende 2026 zu verlassen und ein neues Unternehmen zu gründen. Mit dem wollen sie sich auf die Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von BioNTech wollen sie aber bleiben.
BioNTech wird in Corona-Pandemie weltbekannt
Der Nachfolger von Mitbegründer Sahin an der Spitze des Mainzer Pharmaunternehmens wird Guido Oelkers. Er soll den Job des Vorstandsvorsitzenden bei BioNTech spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres antreten.
In der Corona-Pandemie war BioNTech weltbekannt geworden, weil das Mainzer Unternehmen gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam. Dieser spülte in der Folge Milliardengewinne in die Kassen. Mittlerweile ist der Schwerpunkt von BioNTech die Entwicklung neuer Produkte in der Onkologie.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die BioNTech-Aktie zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 100,55 US-Dollar.
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MAINZ (dpa-AFX)
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